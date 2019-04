Dopo la vittoria contro la Samp, iltorna a respirare aria d’Europa e: "Il Gallo è strepitoso, - dice alla- ha una condizione irresistibile, uno strapotere fisico incredibile,”.E c’è una squadra che gli ha seriamente messo gli occhi addosso come avevamo raccontato nei giorni scorsi: la, cui è stato accostato anche il d.s. dei granata,, pedina importante; ma il numero uno del Torino smentisce: “Sono stupito dalle voci su di lui perché ha un contratto fino al 2020. Non gli ho mai parlato di questa cosa perché lui non me ne ha mai parlato e”.