Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha concesso un'intervista a Tutti Convocati su Radio24 in cui è tornato a fare il punto post-salvezza raggiunta.



SALVEZZA - "Complimenti per la salvezza? Mi fanno piacere, mi sarebbe piaciuto riceverli per qualcosa di più importante, eravamo abituati a fare cose diverse nelle ultime stagioni. 14 punti nel girone di andata sono troppo pochi. Nicola ha fatto una bella rincorsa"



COVID E POSITIVITA' - "Non so cosa non abbia funzionato col Milan. La stagione è stata anche complicata dal Covid, abbiamo avuto tanti positivi, abbiamo beccato record di pali e anche record di Covid".



PROGETTI - "La squadra del futuro? Ora non voglio fare proclami, meglio lavorare sotto traccia e fare le giuste scelte per il futuro con cambiamenti e innesti. Poi ricominceremo con energia, lo merita chi lavora al Toro e tifosi che ci sostengono sempre".



BELOTTI - "Vagnati sta già parlando col procuratore di Belotti, ora devo farlo anche io. Dobbiamo guardarci negli occhi e capire cosa vogliamo fare. Con Nicola parlerò dopo la partita di domenica con il Benevento. Finiamo il campionato e poi parleremo con calma anche con lui".



IMMOBILE - "Stimo molto Ciro Immobile e con lui c'era un grande rapporto. Gli sono affezionato e mi è spiaciuto quando è andato via la seconda volta senza dirmi nulla, mi sono sentito un amante tradito: lui è stato il mio pupillo. Ci siamo visti molte volte in questi anni e gli ho fatto i complimenti".