Urbano Cairo non ci sta. Il patron del Torino, con un lungo post su Instagram , ha voluto rispondere all'attacco di Ciro Immobile arrivato, sempre attraverso i social, dopo il pareggio di ieri sera tra Lazio e Torino, che ha permesso agli uomini di Nicola di salvarsi: "​Ciro Immobile mi ha attaccato dal suo profilo Instagram dopo la partita con la Lazio. Ho risposto al suo post e pubblico il testo anche qui.Un calciatore che è venuto al Torino dopo un campionato deludente al Genoa per rilanciarsi. Ventura gli ha dato fiducia e lui ha fatto bene al Toro. Io pensavo che rimanesse volentieri almeno un altro anno e lui, Ciro Immobile, invece ha fatto il diavolo a quattro per andare al Borussia Dortmund. Ha avuto un altra stagione deludente e il Borussia lo ha prestato al Siviglia.Io, che gli ero affezionato, l’ho accontentato. Ha fatto un girone di ritorno non molto brillante, ma io che, ci tenevo molto a lui, lo avrei voluto riscattare comunque.. E allora non l’ho riscattato perché ho capito chi è Ciro Immobile...'.