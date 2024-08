Calabria o Emerson, chi giocherà titolare nel Milan?

Pochi rinforzi, ma mirati e di grande qualità per rilanciare l'assalto a scudetto e a un percorso Champions degno della storia del club. Il Milan non è sicuramente rimasto a guardare in questo calciomercato estivo 2024/25 e a partire dalla scelta diin panchina al posto di Pioli, ha scelto tramite i propri acquisti di rivoluzionare diverse gerarchie consolidate all'interno dello spogliatoio.dove a contendere il posto da titolare aè arrivato in rossonero. Ma

Va detto e ricordato che ad oggi, in rosa, sono 4 i calciatori che potrebbero ricoprire quella porzione di campo. Perché quindi la scelta si riduce soltanto a due? In primo luogo perchéè purtroppo costretto ancora a lungo in infermeria. In secondo luogo perché, rimasto a Milano dopo il rientro dal prestito al Bologna, nella testa dell'allenatore è più un jolly a metà fra il ricambio offensivo a destra e quello difensivo a sinistra (come accaduto in occasione dell'esordio contro il Torino).

- L'acquisto del terzino brasiliano dal Tottenham a titolo definitivo per 15 milioni di euro più 2 di bonus e la durata del contratto da 4 anni con opzione per un'ulteriore stagione da 2,5 milioni di euro a stagione fa pensare chetuttavia, dal primo minuto abbiamo visto Davide Calabria scendere in campo da titolare. Questa però non è un'indicazione perché in occasione dell'esordio della Serie A 2024/25 Emerson Royal non era fra i convocati in quanto ancora non inseribile nelle liste per la gara.

Va ricordato anche che ufficialmente il Milan non ha comunicato il cambio di proprietà permentre Theo Hernandez rimarrà il suo vice. Il suo contratto, è vero, non è stato rinnovato e rimane in scadenza al 30 giugno 2025, ma l'attaccamento alla maglia e il professionismo del terzino è fuori discussione.Come dettosia per l'entità dell'investimento fatto, sia per le qualità tecniche che lo portano ad essere, sulla destra, molto più simile a Theo Hernandez. Il tempo di ambientamento e le numerosissime gare che dovrà affrontare il Milan

Che scelta prendere in sede di asta al fantacalcio? Rispetto alla corsia mancina del Milan che ha un padrone assoluto, le chance di trovarsi scoperti scegliendo solo uno dei due laterali di destra è rischiosa.garantisce un titolare fisso da schierare ad ogni giornata.