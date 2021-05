Si avvicina la, un match spartiacque per il finale di stagione del: è uno scontro diretto per la Champions League, sono novanta minuti che possono incidere in maniera importante se non decisiva sulla corsa all'Europa che conta. E i rossoneri si affidano alle loro certezze per la partita chiave: Ibrahimovic, Calhanoglu, Kessie.... Già, perché il terzino classe '96 è tornato stabilmente tra i punti fermi di Pioli. L'infortunio al ginocchio (problema al menisco) che lo ha costretto a un lungo stop tra marzo e aprile è ormai superato, le due prestazioni positive contro Sassuolo e Lazio, nonostante le due sconfitte rimediate dal Diavolo, lo hanno confermato e se Pioli ha deciso di risparmiarlo contro il Benevento inserendolo solo nel quarto d'ora finale è stato per non sovraccaricarlo in vista della trasferta di Torino e averlo nelle migliori condizioni per la sfida con la Juve.​.- Sono passati quattro mesi dalla gara d'andata di San Siro, quando a prevalere furono i bianconeri di Pirlo per 3-1. E quell'1 sul tabellino rossonero porta proprio la firma del difensore bresciano, che. Una perla inutile, vanificata dal risultato proprio come l'ottima prestazione offerta in un ruolo inedito come quello diaccanto a Kessie, con il Milan si trovava in emergenza totale tra infortuni e Covid. Ora l'occasione di rivincita, per i rossoneri e per Calabria che avrà modo di tornare nella porzione di campo che più gli compete: alla ricerca di una prima vittoria allo Stadium preziosa in una corsa Champions che può cambiare drasticamente il futuro del Diavolo e di tanti suoi giocatori.Già, perché il terzino è un perno del Milan e lo sarà ancora in futuro. Come ha annunciatoi discorsi relativi ai rinnovi sono ora congelati, decisione presa per permettere alla squadra di concentrarsi solo ed esclusivamente sul campo e alleggerire la pressione su alcuni casi spinosi come quelli legati a Calhanoglu e, soprattutto, Donnarumma. In stand-by anche il prolungamento di Calabria, la cui situazione tuttavia è completamente diversa dalle due citate in precedenza e. Massima fiducia di arrivare alla fumata bianca, anche perché il discorso economico è marginale: la volontà di Calabria è chiara già dalla scorsa estate, quando rispedì al mittente alcune proposte arrivate dalla Liga, ed è di rimanere a lungo con addosso i colori rossoneri. Quelli con cui è cresciuto, sentiti a tal punto da piangere per la rabbia di una brutta e pesante sconfitta come accaduto all'Olimpico contro la Roma. Calabria vuole restare e il Milan vuole continuare con lui: l'appuntamento per il rinnovo è solo rimandato.@Albri_Fede90