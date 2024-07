Calafiori: sì all'Arsenal, ma il Bologna litiga col Basilea

, dove ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League e si è guadagnato la convocazione a Euro 2024. Dove è risultato una delle rare note liete nell'Italia di Spalletti, eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera. Calafiori era assente per squalifica, dopo la grande azione palla al piede da cui è nato il del del pareggio-qualificazione segnato da Zaccagni alla Croazia.- Scherzo del destino, Calafiori era tornato in Italia proprio dalla Svizzera l'anno scorso, quando. Solo dieci mesi più tardi ora ne vale dieci volte tanto. Infatti, dopo l'interesse delladel Nizza,, entusiasta all'idea di giocare in Premier League.

- Il problema è che. Il Bologna è al lavoro per cercare di abbassare la cifra da girare al club svizzero: una missione complicata, tanto che le parti non si parlano da giorni. Intanto, salvo ulteriori novità,, dove giocherà due amichevoli: mercoledì 24 luglio col Brixen e sabato 27 luglio col Caldiero.

- Nel frattempo i dirigenti del Bologna sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale sul mercato. Oltre al 35enne tedesco Mattssvincolatosi a parametro zero dal Borussia Dortmund, sul taccuino di Sartori ci sono i nomi di Jaka(Udinese), Sinaly(Lione) e Logan(Tolosa).