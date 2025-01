Getty Images

Calciatrici 2024-25, il primo album delle figurine cartaceo dedicato alla Serie A Femminile

46 minuti fa



Una novità assoluta per il calcio femminile. Nel corso della conferenza stampa odierna per la presentazione dell'album Calciatori 2024-25 che si è svolta a Milano, Panini ha annunciato ufficialmente una straordinaria notizia.



Da quest’anno, infatti, in edicola in tutta Italia, sarà disponibile Calciatrici 2024-25, l'album di figurine dedicato alla Serie A Femminile e non solo. L'album verrà presentato ufficialmente giovedì 6 febbraio a Roma, presso la Sala Paolo Rossi della sede della FIGC. Nasce così un nuovo prodotto editoriale dedicato al movimento femminile.