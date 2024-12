Calcio femminile, Coppa Italia e Supercoppa Italiana su NOW fino al 2027: si parte con Roma-Fiorentina

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

E' ladella FIGC e il suo presidentea confermare il raggiungimento dell'accordo con la tv e la piattaforma streaming di Comecast: "Siamo felici che Sky Sport sia al nostro fianco per valorizzare il calcio femminile italiano. Nella grande crescita del movimento degli ultimi anni, la visibilità sui media è stato uno degli aspetti principali, e Sky con la sua professionalità e la sua attenzione alla cura del dettaglio ha contribuito a rendere il nostro prodotto sempre più appetibile. E non poteva esserci partita migliore di una finale come quella che vivremo il 6 gennaio a La Spezia per inaugurare questo nuovo percorso insieme. Colgo l'occasione per ringraziare Sky della fiducia e dell'attenzione rivolta ai nostri club, sempre più impegnati in un percorso di sviluppo che passa anche dall'apertura dei grandi stadi, che meritano ovviamente una grande esposizione mediatica".Per effetto di questo accordo,, rispettivamente vincitrice dell'ultimo Scudetto e finalista dell'ultima edizione della coppa nazionale, vinta sempre dalla formazione giallorossa allenata da Alessandro Spugna.: dopo la Supercoppa tra Roma e Fiorentina, tra il 14 e il 16 gennaio si giocherà l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa, con gare di ritorno tra il 28 e il 30 gennaio. Le semifinali si disputeranno il 15-16 febbraio (andata) e il 4-5-6 marzo (ritorno), con finale prevista a maggio.In lizza per la conquista della Coppa Italia 2024/2025 sono rimaste Roma, Fiorentina, Juventus, Inter, Milan, Lazio, Napoli e Sassuolo.