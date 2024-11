Footballco lancia l’edizione italiana di Indivisa, il media brand dedicato al calcio femminile

L'editore diamplia l'offerta nel nostro Paese. Con un approccio social-first,unisce contenuti sportivi e lifestyle puntando a una fanbase in crescita, la nuova edizione del media brand dedicato al calcio femminile che unisce contenuti sportivi e lifestyle. Il debutto in Italia segue il successo di Indivisa nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Medio Oriente, ed è pensato per un contesto sportivo in crescita, con gli Europei 2025 all’orizzonte.

, che insieme raggiungono oltre 14 milioni di fan ogni mese. Con una presenza iniziale sui social – su Instagram come "INDIVI.ITALY" e su TikTok come "INDIVISA_ITALIA" – il brand sarà supportato da contenuti editoriali sulla sezione dedicata di Goal.com e da contributi di Calciomercato.com.“Riteniamo che sia il momento giusto per portare Indivisa in Italia”, spiega Morgan Brennan, fondatrice e Head of Indivisa. “Sebbene il calcio femminile sia ancora indietro rispetto ad altri Paesi europei, con il giusto supporto possiamo accelerare questa crescita. Abbiamo già dimostrato in altri mercati che creare un legame tra i fan e le giocatrici è fondamentale per lo sviluppo dello sport”.

Indivisa si distingue per il suo focus su tutti i livelli del calcio femminile, dal gioco d’élite al calcio di base, e per il suo impegno nel connettere i fan alle giocatrici, mettendo in risalto le loro storie dentro e fuori dal campo. A livello commerciale, rappresenta un’opportunità per i brand di avvicinarsi a una fanbase in crescita.. Per l’Italia, un esempio significativo è la partnership con Juventus in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che ha portato alla creazione di una borsa co-branded “More Women in Football”. Il ricavato delle vendite è stato devoluto alla Fondazione Libellula, impegnata nella lotta contro la violenza di genere e la promozione di ambienti inclusivi.

“Lavorare con club e federazioni, oltre che con content creator e brand, ci permette di raccontare storie incredibili e di far crescere non solo lo sport ma anche la cultura che lo circonda”, aggiunge Brennan.Oltre a promuovere il calcio femminile, Indivisa punta a creare un ponte tra sport e cultura. Contenuti lifestyle, collaborazioni con creator e progetti che celebrano il ruolo delle donne nel calcio saranno al centro della strategia del brand, che mira a coinvolgere un pubblico ampio e diversificato.. “Il calcio femminile ha il potenziale per influenzare non solo il mondo dello sport, ma anche quello culturale. Indivisa lavorerà per far sì che le giocatrici italiane diventino figure di riferimento culturale, al pari di quanto avviene in altri mercati”, conclude Brennan.