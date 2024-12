Milan e Inter si dividono la posta: 1-1 nel primo storico derby femminile a San Siro. Giuliani e Runarsdottir sugli scudi

Getty Images

per la prima volta in tutta la storia

. San Siro è diventato per un giorno (e) anche la casa delle Women meneghine ed è stata la cornice di una stracittadina dunque dal sapore speciale per entrambe- Nadim ha risposto a Bartoli - partita alle ore 14,30.

Un punto importante sia per le ragazze di Suzanne Bakker che di Gianpiero Piovani:, arrivando a un solo punto dal Como (15 contro 16),e si tengono in scia della Juventus capolista e vittoriosa quest’oggi contro la Lazio per 3-2.: nei primissimi minuti,centra la traversa da buona posizione, sfiorando l’immediato vantaggio. I minuti scorrono e l’Inter sembra non entrare in partita, tanto cheè chiamata in causa in plurime occasioni, mentreè spettatrice non pagante.(alla sua prima rete in nerazzurro)Inter in vantaggio all’intervallo.

Inter guardinga e compatta, brava a sfruttare un momento di debolezza del Diavolo. Ma nella ripresa,La partita si accende e le occasioni sono varie su entrambi i fronti.si supera su un tiro a giro dispreca una grande giocata dida ottima posizione. Poi èa diventare protagonista con un intervento provvidenziale suda posizione ravvicinata. Nel finale, in pieno recupero,mura una conclusione da posizione ravvicinata e salva il risultato per il Milan.

1 Giuliani; 2 Koivisto, 13 Swaby, 23 Piga, 20 Soffia; 19 Ijeh, 12 Mascarello (dal 76’ Rubio), 28 Arrigoni (dal 63’ Cesarini); 18 Renzotti (dal 90’ + 3 Marinelli), 9 Nadim, 99 Dompig (dal 76’ Laurent).: 22 Fedele, 38 Tornaghi, 6 Sorelli, 7 Marinelli, 10 Karczewska, 14 Rubio Avila, 15 Stokic, 17 Vigilucci, 24 Laurent, 25 Mesjasz, 27 Cesarini, 29 Appiah.: Suzanne Bakker.: 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 33 Bartoli, 23 Magull, 4 Pedersen (dal 54’ Detruyer), 27 Csiszár (dall’85’ Bugeja), 14 Robustellini (dal 54’ Merlo); 31 Wullaert (dal 66’ Polli), 36 Cambiaghi (dall’85’ Karchouni).

: 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 13 Merlo, 15 Serturini, 17 Fordos, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 25 Fadda.: Gianpiero Piovani.: Maria Marotta (sez. Sapri).: Morea - Genoveffa.: Copelli.: 81’ Ijeh (M): 2’ pt, 4’ st