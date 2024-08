Calcio femminile, l'oro olimpico è degli Stati Uniti: basta un gol per battere il Brasile in finale

Getty Images

Si chiude anche il. Se al maschile a trionfare era stata la Spagna (che ieri ha battuto la Francia ai supplementari), tra le donne. La nazionale a stelle e strisce supera in finale il Brasile e si aggiudica la vittoria olimpica che le mancava da Londra 2012.La finale andata in scena oggi - 10 agosto - al Parco dei Principi di Parigi, ha dovuto attendere il 57' minuto per sbloccarsi. Dopo un primo tempo a reti inviolate, ci pensa la classe '98(di proprietà delle Chicago Red Stars) a mettere a segno loche porta avanti le americane. Risultato che regge fino al 90': gli Stati Uniti vincono l'oro.

Per la nazionale americana si tratta del, dopo quelli del 1996, 2004, 2008 e 2012. Un percorso netto quello della squadra allenata da Emma Hayes, che ha