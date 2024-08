La Spagna fa tripletta e vince anche le Olimpiadi: battuta la Francia ai supplementari, decide Camello

Getty Images

Ladel pallone fa tripletta: campione d'Europa la Nazionale maggiore allenata da Luis de la Fuente, campione d'Europa l'Under 19 trascinata da Iker Bravo dell'Udinese,con due interpreti,, che hanno fatto parte anche della spedizione in Germania dei più grandi.E sono stati proprio loro due, insieme allaai supplementari, a decidere la finale delle Olimpiadi al Parco dei Principi, contro i padroni di casa della Francia: vantaggio Bleus firmato daall'11', poi si scatena il centrocampista del Barcellona che segna unatra il 18' e il 25' per ribaltare la sfida.invece segna il terzo gol al 28' con un calcio di punizione squisito. La spinta nel finale della Francia produce la rete die un fallo del bolognese Miranda regala ai francesi il rigore del 3-3, trasformato da. Si va dunque ai supplementari, dove la scena se la prende l'attaccante classe 2001 del Rayo Vallecano: doppietta con un gol per tempo e

Ferminè l'uomo copertina:nel torneo, fuori categoria (solo il marocchino Rahimi con 8 reti ha fatto meglio).è l'eroe della finale, ma nel suo torneo olimpico aveva trovato soltanto un'altra presenza nel girone contro l'Egitto, peraltro fornendo l'assist per il gol vittoria. A parte, da segnalare l'ottimo apporto sulle fasce di due "italiani" come, nuovi acquisti rispettivamente di Bologna e Atalanta. In mezzo al campo, da alternativa, ha avuto spazio anche in finale il genietto del Parma. Niente da fare per i ragazzi di Thierry Henry, nonostante la presenza in attacco di Lacazette e Mateta e i consigli del tecnico: l'altro grande talento del Barcellona, il difensore Pau, aggiunge un'altra gioia al suo inizio di carriera scintillante.

La Spagna è dunque padrona indiscussa del calcio nel 2024: non solo le vittorie di Campionato Europeo, Campionato Europeo Under 19 e Olimpiadi, va ricordato che nel palmarès spagnolo si conta anche la vittoria dell'ultima Champions League, targata Real Madrid. Un dominio che racconta di come, considerando anche che - sarà un caso - ma la Spagna negli altri sport olimpici è la grande assente tra le più importanti nazioni europee: "solo" 14 medaglie totali finora e un. Dietro a nazioni come Romania, Ucraina e Irlanda. Eppure nel calcio dominano loro.