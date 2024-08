Calciomercato, -15 giorni alla fine: da Dybala a Koopmeiners, il punto sulle dieci trattative più calde

TEUN KOOPMEINERS (Atalanta)

La sensazione è che alla fine Koopmeiners alla Juventus si farà. Le cifre? Intorno ai 50/55 milioni di euro. L'olandese è uno degli obiettivi principali del mercato bianconero, nell'Atalanta è ormai un separato in casa, ha discusso con Gasperini e non è andato neanche in panchina nella Supercoppa europea contro il Real Madrid. Anche i nerazzurri sanno che l'avventura di Teun a Bergamo è finita, da tempo stanno lavorando per il sostituto: in questi giorni è pronto un nuovo rilancio per O'Riley del Celtic, terza offerta in arrivo per il giocatore individuato come sostituto di Koopmeiners. Solo una volta preso un giocatore al suo posto, allora arriverà il via libera per l'olandese alla Juve.