Chiusura calciomercato 2024, slitta l'orario: perché finisce a mezzanotte? Cosa c'è dietro

Nella giornata di ieri è circolata la voce secondo la quale l'ultimo giorno della sessione estiva del mercato 2024 slitterebbe di qualche ora:. Le ultime ore di trattative saranno in concomitanza con la gara di campionato Inter-Atalanta a San Siro, secondo anticipo della terza giornata di campionato in programma venerdì alle 20.45.- La scelta di tardare la chiusura del calciomercato è dettata soprattutto dalla volontà di allinearsi agli altri campionati principali, per i quali il gong è previsto a mezzanotte. E' stata accolta la richiesta di alcuni presidenti di Serie A, che da tempo avevano chiesto questa modifica per terminare le trattative - più o meno - alla stessa ora degli altri Paesi., che l'anno scorso è rimasto spiazzato dall'affare Greenwood chiuso dal Getafe intorno alla mezzanotte.

- I biancocelesti avevano trattato l'attaccante inglese oggi al Marsiglia, portando avanti. A spiegarlo è stato Lotito qualche ora dopo: "Ci ho provato fino all'ultimo, ma non hanno controfirmato in tempo. Lui voleva venire alla Lazio". Ed è andato al Getafe, che l'anno scorso aveva qualche ora in più per chiudere un trasferimento. Da quest'anno, però, il mercato chiuderà per tutti alla stessa ora.