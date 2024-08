Calciomercato Catania: cinque rinforzi in arrivo, per l'attacco il nome nuovo è quello di La Mantia

GETTY

Dopo le problematiche legate alla mancata fideiussione, che hanno obbligato il club a disputare senza i nuovi acquisti la prima gara di Coppa Italia Frecciarossa (persa contro la Carrarese) e il successo ai calci di rigore contro il Crotone in Coppa Italia di Serie C, competizione che il club ha vinto pochi mesi fa, il Catania ha già la testa al campionato e al debutto sul campo del Sorrento.

Tuttavia, il club rossazzurro è ancora un cantiere aperto e nel match disputato domenica sera i giocatori a disposizione di mister Toscano erano appena 13, esclusi i 5 ragazzi aggregati. Al netto del nuovo portiere Adamonis e dei due attaccanti assenti per infortunio (il neoacquisto D'Andrea e Cianci, sul cui futuro non ci sono ancora certezze), la società ha infatti deciso di non convocare ben 9 calciatori e cioè i difensori Monaco, Silvestri, Curado, Rapisarda e Celli, il centrocampista Zanellato e gli attaccanti Chiricò, De Luca e Di Carmine, A tutti loro il ds Faggiano ha pochi giorni di tempo per trovare una collocazione.

Detto questo, però, i tifosi rossazzurri attendono anche dei rinforzi e sono ben cinque i giocatori prossimi a vestire la maglia del club etneo. L'attaccante del Trapanie il trequartista di origini spagnoleerano già sugli spalti di 'Massimino' ad assistere alla sfida contro il Crotone e saranno ufficializzati a breve, insieme ai due esternilo scorso anno al Lecco. Il quinto nome è quello di, difensore classe 1991 di proprietà della Triestina.

Con questi cinque arrivi, al Catania servirebbe dunque soltanto un ulteriore rinforzo in difesa e infine un attaccante. È proprio sul tema della punta che a Catania c'è maggiore fermento: il giovane Popovic, in goal contro la Carrarese, ha fin qui retto il peso del reparto ma chiaramente si tratta di una sensazione temporanea. Montalto, dal canto suo, è comunque un classe '88 al quale non è possibile chiedere gli straordinari.

. L'attaccante, che ha da poco compiuto 33 anni, è reduce da una buona stagione alla Feralpi Salò, arricchita da 8 reti e dopo dieci stagioni vissute tra Serie A e Serie B, potrebbe sposare la causa rossazzurra in Serie C. La Mantia, rientrato alla SPAL per fine prestito, non rientra nei piani della società ferrarese per via di un ingaggio molto elevato ma, nonostante questo, ha svolto il ritiro col club estense facendosi notare per volontà e un ottimo stato di forma. Il giocatore piace anche alla Sampdoria, in Serie B, ma il tempo spinge e se il Catania sferrerà l'attacco decisivo potrebbe aggiudicarsi un bomber di razza per la categoria. Un altro ex SPAL, Mattia- ora in forza alla Carrarese - è stato accostato al club rossazzurro ma la trattattiva non appare facile anche perché il giocatore piace molto anche all'Arezzo, che ha sondato il terreno anche per Cianci.

Faggiano, però, non sottovaluta nemmeno l'ipotesi Ernesto Torregrossa: l'attaccante 32enne nato in provincia di Caltanissetta non fa parte del progetto Pisa e potrebbe rappresentare il piano B del ds del Catania.