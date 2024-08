Perché il Catania non ha convocato i nuovi acquisti per la gara di Coppa Italia con la Carrarese

L'uscita della lista dei convocati delin vista della partita del turno preliminare di Coppa Italia contro la Carrarese ha lasciato interdetti non pochi tifosi: agli etnei, infatti, mancheranno tutti i nuovi acquisti. Il tecnico ToscanoIl tecnico ex Cesena non avrà a disposizione i nuovi acquisti a causa delDiversi, quindi, i ragazzi della Primavera chiamati a rimpinguare la rosa, ci si può aspettare uno schieramento sulla falsa riga di quelli visti l'anno scorso al netto delle uscite.

- Niente allarme per il resto delle partite della stagione, ma si tratta di un inconveniente non da poco per i rossazzurri verso la gara secca con la Carrarese, che vale i trentaduesimi di finale del 12 agosto contro il Cagliari, in quello che potrebbe essere un derby delle isole.