Da bambini vi piaceva giocare a pallone in strada, nelle piazze o sui campetti di periferia? E allora! Due tappe, due città, quattro discipline, nessun cartello "vietato giocare a pallone" e soprattutto la possibilità di dimostrare a tutti chi è il più forte. Gli eventi sono in programma nel cuore diall'interno del Parco Sempione, dal 4 all'8 luglio, e sul, dal 13 al 15 luglio. Gli iscritti apotranno darsi battaglia all'insegna dell'ultimo gol o dell'ultimo punto in quattro discipline. Ogni giorno è previsto un torneo a sé, per ogni disciplina, al termine del quale verrà eletto un vincitore., in un torneo finale entusiasmante.Quest'anno si è deciso di fare le cose in grande organizzando un'edizione memorabile dei Giochi del Calcio di Strada, con tante novità e sorprese:non mancheranno musica, giochi, birra (ma non solo) ed esibizioni di grandissimi musicisti italiani. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni su www.calciodistrada.it , vi aspettiamo! Ah, al pallone, alle divise e.... Vi aspettiamo al nostro stand! Tutti i dettagli nel nostro VIDEO: