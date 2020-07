Tutto pronto per la. Domani prenderà il via il torneo di Fifa 20 che metterà a confronto i pro gamer di Ieri abbiamo raccontato la nuova formula della competizione , che partirà dal tabellone PlayStation 4, scopriamo oggi i primi quattro player a scendere in campo, ovviamente virtuale.- I nerazzurri partono mettendo in campo un vero e proprio pezzo da battere:. '', questo il suo nickname, è l'uomo da battere: ha chiuso la stagione competitiva da numero uno al mondo di Fifa, è pronto a difendere la corona anche in questo torneo.- Pronto a sfidare e insidiare Campagnani c'è, in arte ''. Stabilmente tra i migliori in Italia e a livello globale, deciso a imporsi in questa competizione.- Fresco di annuncio come nuovo player del Como,vuole presentarsi nel migliore dei modi. '', il suo nome in game, è pronto a regalare subito una prima gioia al suo nuovo club.- Se si parla di uomini da battere, non si può lasciare indietro, campione in carica del Calciomercato.com Invitational. '' è stato l'autore della rimonta all'ultima giornata della clamorosa rimonta sulla Fiorentina, ora l'obiettivo è confermarsi anche in questa nuova edizione.Si parte domani alle 21.30, con uno spazio dedicato al calciomercato prima dell'inizio delle partite: tutto in diretta streaming su Twitch