L'Inter continua a studiare come abbassare le spese e, in particolar modo, il tetto ingaggi per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, serve un taglio di almeno 40 milioni di euro. L'obiettivo è non toccare i contratti dei titolatissimi, mentre sono in discussione quelli di altri big come Vidal, Eriksen, Perisic e Sanchez.