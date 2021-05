Intervistato da Rai Sport dopo la vittoria della Coppa Italia, Andrea Pirlo ha risposto a chi gli chiedeva se si confermerebbe alla Juventus per la prossima stagione: “Certo che mi confermerei, sono qui per questo. Allegri, Zidane e altri al mio posto? Non leggo i giornali, so cosa c’è fuori dal campo e non posso rammaricarmi di quello che si dice. Non leggevo da calciatore e non lo faccio da allenatore”.