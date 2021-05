Visto in Italia con le maglie di Roma e Fiorentina, Gerson, centrocampista ora al Flamengo, può tornare in Europa. Queste le parole del padre del brasiliano, Marcao, a L'Equipe: "È un onore che un club del genere si interessi a noi, un club storico in Europa. Per ora ne stiamo discutendo: la presenza di Sampaoli è importante, è di uno dei migliori allenatori al mondo. Ha competenza, è competitivo. La sua presenza influenza anche la nostra scelta".