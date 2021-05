Nell'intervallo della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, Francesco Totti ha parlato a Rai Sport del suo futuro: ​“Dalla Roma non ha chiamato nessuno, tutte le notizie che sono uscite sono menzogne. Dovessero chiamare, per il rispetto che ho per Mourinho e per la proprietà, mi metterei seduto e ne parlerei”.