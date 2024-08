Calciomercato SPAL, ultime ore ad alta intensità: La Mantia verso la Calabria, Zilli sulla via del ritorno?

ANSA

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato e tra le squadre chiamate a concludere parecchie operazioni c'è la SPAL del presidente Joe Tacopina.

Come tutti i club di Serie C, anche la SPAL ha bisogno di liberarsi di alcuni "esuberi" prima di poter definire i colpi in entrata, ma la situazione a Ferrara sembra essersi sbloccata. Il centrocampista Collodel è stato infatti ceduto alla Casertana, mentre per Andrea La Mantia, il cui ingaggio decisamente fuori categoria ha limitato fin qui l'operato del ds Casella, è duello tra Catanzaro e Cosenza. Il Catanzaro sembra essere favorito, ma il Cosenza ha dalla sua l'arma Massimo Zilli, giovane attaccante che lo scorso anno ha fatto bene proprio a Ferrara nella seconda metà della stagione.

Oltre al difensore Dumbravanu, ormai virtualmente della Lucchese, anche Rosafio è in uscita, ormai a un passo dal Potenza, mentre più complessa è la questione Tripaldelli, con la SPAL disposta a lasciarlo partire, destinazione Juve Stabia, per ottenere in cambio il pari ruolo Mignanelli, già vicino al club emiliano nell'ambito dell'operazione che ha portato Maistro a Castellammare di Stabia.

In entrata, inoltre, la SPAL continua a cercare un esterno d'attacco che potrebbe arrivare proprio sul gong e rappresentare il colpo ad effetto del mercato estivo.