Serie C, Gambale può lasciare il Pineto: c'è il Giugliano

41 minuti fa



Sono giorni caldi per l'attaccante del Pineto Diego Gambale, ha già giocato tutte e tre le partite della nuova stagione ma il suo futuro potrebbe essere lontano dal club biancazzurro. Il classe '98 è uno dei protagonisti del mercato di Serie C in questi ultimi giorni, su di lui ci sono diverse società e quella che più di altre ha fatto un tentativo concreto è stato il Sorrento, girone C: l'offerta ricevuta è stata respinta al mittente, ma ora c'è un altro club pronto a farsi avanti.



GIUGLIANO SU GAMBALE - Si tratta del Giugliano, anche loro nel girone C e a caccia di un nuovo attaccante con le caratteristiche di Gambale: l'allenatore è l'ex difensore Valerio Bertotto, i gialloblù stanno cercando una punta e il mirino si è fermato sull'ex Avellino che ha il contratto in scadenza nel 2025 con il Pineto. Al momento non ci sono segnali per un rinnovo, la società non vorrebbe perderlo a parametro zero tra un anno ed è pronta a valutare nuove proposte per il suo attaccante.