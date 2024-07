Calendario Serie A 2024/25: Sky o Dazn, come si divideranno le partite

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Giovedì 4 luglio a partire dalle 12prenderà ufficialmente vita con la compilazione ufficiale dei calendari per laA partire da questa annata parte ufficialmente anche il nuovo bando per i diritti tv della durata quinquennale che è stato assegnato, come nel precedente triennio, all'accoppiata Dazn-Sky che si divideranno le 380 partite.

In totale la Serie A incasserà non meno di 900 milioni di euro annui da questo accordo, cifra che potrà aumentare in base all'andamento del mercato pubblicitario soprattutto nell'intesa trovata con Dazn.Delle 10 partite in programma, al netto delle modifiche che di giornata in giornata saranno necessarie per gli impegni delle coppe,che quasi sempre nel corso dell'anno sarà il secondo incontro di cartello di ogni giornata. Nello schema fornito da Lega Serie A sono le 3 partite in giallo.

Delle 380 partite, soloe le due emittenti avranno la facoltà di "pick" che va oltre la compilazione del calendario. In sostanza, delle 20 partite di altissimo livelloDi questi 20 incontri la Lega Serie A si riserva il diritto di collocarne 2 alle ore 12:30 della domenica e 2 alle ore 15:00 del sabato o della domenica.Una volta effettuata la scelta dei 20 top match, Dazn e Sky/Now si divideranno le pick sulle altre 360 partite rimaste secondo un ordine pre-stabilito.(oltre alla quinta e all'ottava) per ogni giornata per tutte le gareinvernale. In queste 8 giornate, invece, Sky/Now avrà le scelte 3, 5 e 7.