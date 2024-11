Calhanoglu, cosa filtra dalla Turchia e le prime sensazioni sullo stop: nuovi esami con l'Inter

Redazione Calciomercato

Il problema fisico occorso a, centrocampista turco dell'Inter, sta tenendo in ansia i nerazzurri; "Ho sentito pizzicare nello stesso punto in cui avevo avuto fastidio e ho preferito non correre rischi, domenica farò una risonanza magnetica", ha detto il regista appena dopo la gara contro il Galles, abbandonata all'intervallo.Secondo Sky Sport, dai primi esami effettuati,. Inter e Turchia sono in contatto per organizzare il rientro del giocatore e studiare il piano di recupero per evitare di forzare e rischiare un guaio più serio.

Il ct della nazionale turca, Vincenzo Montella ha dichiarato nel dopo gara: "Non è mai facile rinunciare a un calciatore come lui che sposta gli equilibri, l'ho tolto perché non stava bene, ma mi auguro di recuperarlo per la prossima", che sarebbe martedì contro il Montenegro. Una speranza condivisa anche da Simone Inzaghi, che, al rientro dopo la pausa, sabato alle 15.