Inter in ansia per Calhanoglu: "Ho sentito pizzicare, farò una risonanza"

Redazione Calciomercato

. Il centrocampista turco è stato sostituito alla fine del primo tempo della partita di Nations League contro il Galles.Lo stessomagnetica".Il ct della nazionale turca, Vincenzoha dichiarato nel dopo gara: "Non è mai facile rinunciare a un calciatore come lui che sposta gli equilibri,

Battendo il Galles la nazionale di Montella si sarebbe già garantita la promozione in Lega A, invece a un minuto dal novantesimo Akturkoglu ha calciato sul palo un calcio di rigore e l'incontro è finito 0-0. Nel Gruppo 4 della Lega B la Turchia ha 11 punti in classifica, 2 in più del Galles che martedì gioca in casa contro l'Islanda.che gli ha fatto saltare le successive tre partite contro Young Boys, Juventus ed Empoli.