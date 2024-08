Calhanoglu: "Mai pensato di lasciare l'Inter, ma sarò felice se vinceremo tutto. Lautaro? Da Pallone d'Oro"

AFP via Getty Images

, centrocampista turco dell'Inter, ha parlato a Sky Sport a pochi giorni dall'inizio del campionato (la formazione di Simone Inzaghi è attesa dal debutto contro il Genoa). Nelle parole del regista nerazzurro, in primis, c'è il chiarimento definitivo su quanto avvenuto nelle scorse settimane a proposito delle voci di mercato nei suoi riguardi: "Quelli che mi conoscono sanno come sono, sto sempre in silenzio e non parlo tanto. Mi piace lavorare, migliorare. E posso dire che in questi tre anni ho avuto la fortuna di trovare compagni e tifosi incredibili. Sono cresciuto grazie a loro.".

"Sappiamo che è stato bello, ma quest'anno altre squadre sono più motivate per batterci. Sarà più importante confermarlo per quello che abbiamo fatto. Stiamo lavorando, si fatica anche perché fa molto caldo però siamo pronti per il Genoa"."Credo sempre in quello che faccio, sicuramente anche con l'aiuto dello staff tecnico, senza il quale non sarei il giocatore che sono, e coi miei compagni. Loro mi capiscono e io capisco loro, così sarà sempre più facile giocare. Bisogna avere sempre la stessa voglia di vincere ancora e la stessa determinazione, questo è importante".

"Lo spero, ma nel calcio non si sa mai. Io non ho mai pensato di fare più gol perché gioco più indietro, da regista. Poi le occasioni arrivano, se vinciamo sono più tranquillo e faccio più gol"."Tutte si sono rinforzate molto, si vede. Il nostro segreto è la determinazione e la voglia di vincere. Come ho detto prima, altre squadre vogliono batterci però noi rimaniamo noi stessi. Sarà più difficile confermare quanto fatto"."Non dobbiamo mollare, non possiamo perdere le motivazioni che abbiamo avuto. E dobbiamo fare ancora di più. Sono d'accordo col mister, riconfermarsi sarà più difficile ma abbiamo nuovi giocatori che sono fortissimi e poi col tempo vedremo".

"Gioca per la squadra, corre, lavora e difende. È quello che serve a noi, forte davanti alla porta e molto tranquillo e positivo"."Lo spero, ha meritato il rinnovo con l'Inter. È il nostro capitano, sa gestire i compagni e sa fare sempre qualcosa di diverso. Poi segna, ed è la cosa importante. Spero che ci riesca".FELICE SE... - "Se vinciamo tutto".