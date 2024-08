Inter, Lautaro dimostra che le bandiere possono ancora esserci nel calcio. Il Toro sulle orme dei 10 big nerazzurri

, come si legge nel comunicato pubblicato lunedì da club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez: l'attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029"., il che renderà Lautaro il calciatore più remunerato dell'Inter e tra i più pagati dell’intera Serie A.

Con questo nuovo accordo, che lo porterà a vestire la maglia dell'Inter fino all'età di 32 anni,, proponendosi di entrare a tutti gli effetti nel, il campione argentino si prepara a iniziare la sua settima stagione in nerazzurro, e se il contratto fino al 2029 sarà rispettato alla fine le stagioni potrebbero diventare undici.per ora parla di 282 partite ufficiali e 129 gol, con un palmares di 2 Scudetti, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane e un titolo di capocannoniere della Serie A. Titoli che si vanno ad aggiungere a quelli che il Toro ha conquistato con la nazionale argentina: un Mondiale, 2 Coppe America e 1 Finalissima Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA.

e da un calcio nel quale il tifoso medio ha sempre meno la possibilità di riconoscersi nel volto e nella figura di calciatori che rappresentino a lungo termine, e in un certo modo, i colori della sua squadra del cuore,, oltre che per l'ingaggio garantitogli dal club., il classe 1997 di Bahía Blanca, portando anche unache in passato è stata al braccio di giocatori che hanno fatto la storia dell'Inter e del calcio.