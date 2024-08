Inter, Inzaghi può sorridere: Taremi ha lavorato in gruppo e ci sarà a Genova. Recuperato anche Arnautovic

Calciomercato

L’attaccante iraniano aveva riportato un risentimento muscolare a carico del bicipite femorale della coscia sinistra nei primi giorni del mese di agosto e inizialmente sembrava da escludere una sua convocazione per la trasferta di Marassi. Nei giorni scorsi, però, era già arrivato qualche indizio circa un recupero più rapido e tutto è stato confermato questa mattina, con lada parte di Mehdi Taremi.

L’austriaco era uscito acciaccato dall’amichevole contro il Pisa ma sarà abile e arruolato per la prima di campionato.Il polacco è sulla via del recupero e dovesse riuscire a rientrare in gruppo entro giovedì, partirebbe anche lui per Genova.