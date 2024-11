Calhanoglu, primo rigore sbagliato in Serie A: il conto con l'Inter si ferma a un passo dai 20

Getty Images

Doveva succedere, è successo forse nel momento più importante: minuto 74 di Inter-Napoli, punteggio sull'1-1 e rigore per i nerazzurri. Si presenta ovviamente lo specialista Hakan, già a segno nel primo tempo con un gran tiro da fuori. Fin qui non ne aveva sbagliato nemmeno uno in Serie A, tra Milan ed Inter, ma stasera"Abbiamo dominato la partita, meritavamo di più", ha detto dopo il fischio finale a Dazn. "Siamo stati sfortunati,. Devo rialzarmi subito perché il campionato è ancora lungo. E' stata una partita intensa, tanti duelli, abbiamo cercato sempre i nostri attaccanti. Nel secondo tempo siamo andati meglio sui quinti, non siamo riusciti a far gol".

E dire che subito dopo il rientro dall'infortunio, contro l'Arsenal, aveva timbrato proprio dagli undici metri decidendo la partita.Un errore che pesa molto, perché, uno sotto gli azzurri. Dopo la sosta c'è il Verona, poi ecco lo scontro diretto con i viola...