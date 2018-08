Impegnato negli Stati Uniti per la tournée nordamericana del Milan, Hakan Calhanoglu non sta vivendo un momento facile sotto l'aspetto personale. Nei giorni scorsi, il trequartista turco aveva ufficializzato attraverso la propria pagina Instagram la rottura della relazione con la compagna Sinem Gündoğdu: "La decisione è irrevocabile perché qualcosa di grave, qualcosa di imperdonabile, è successo". I pettegolezzi rilanciati dalla stampa turca riferiscono di un possibile tradimento da parte della futura ex moglie del giocatore rossonero, ipotesi seccamente respinta dalla diretta interessata e che a sua volta nutrirebbe dubbi sulla fedeltà coniguale dell'ex Bayer Leverkusen.



BOTTA E RISPOSTA - Anche Sinem Gündoğdu ha scelto così i social per trasmettere il suo pensiero su una vicenda molto complicata e dolorosa, ammettendo di essere in dolce attesa: “Non ho mai tradito Hakan, né durante il fidanzamento né durante il matrimonio. Inoltre su Internet non ci sono foto mie con altri uomini. Chi ha gli occhi per vedere può farsi un'idea, chi vuole fare buona impressione su Hakan vede la realtà in maniera diversa. Sì, sono incinta. Avevamo entrambi il desiderio di diventare genitori. Ho saputo del bambino solo quando avevamo già parlato di divorzio. Gli ho detto che il bambino non pagherà per errori altrui e che verrà al mondo anche se lui mi ha consigliato altro... Volevo rendere nota la gravidanza solo dopo i 3 mesi, che sono sempre a rischio, ma grazie di avermi tolto questo diritto con dei post sui social”. Hakan intanto fa sapere che solo in tribunale spiegherà dettagliatamente i motivi che lo hanno spinto a divorziare.