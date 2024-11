Camarda segna un rigore col cucchiaio, Italia Under 19 qualificata!

Sotto il cielo di Heraklion, dove mito e storia si intrecciano,, che si disputerà in primavera, dopo aver chiuso a punteggio pieno il Gruppo 8 della prima fase di qualificazione, con 7 gol fatti e 0 subiti. Allo stadio 'Theodoros Vardinogiannis', nella terza e ultima partita del girone,concesso dall'arbitro armeno Nalbandyan per un fallo di Konstantinos Polykratis, centrocampista del PAOK, ai danni dell'attaccante dell'Excelsior Rotterdam Seydou Fini,

"Abbiamo ottenuto un risultato importante - sottolinea il tecnico Alberto Bollini - soprattutto se consideriamo le tempistiche, molto ristrette, che abbiamo per preparare questi mini tornei, che conosciamo benissimo. Queste, insieme al fatto di non aver avuto a disposizione diversi ragazzi nelle uscite precedenti alle qualificazioni, erano le preoccupazioni più grandi, ma la squadra è stata bravissima, sia in campo sia fuori, mostrando comportamenti esemplari che hanno fatto la differenza. Oggi, prima del gol, abbiamo avuto almeno quattro occasioni e probabilmente c'era anche un altro rigore, sempre su Fini. Questa vittoria, frutto del lavoro di tutti, staff e calciatori, ha suggellato un raduno perfetto".

Al momento, in attesa del completamento dei gruppi 1, 5 e 9, le squadre qualificate alla seconda fase delle qualificazioni europee sono: Austria, Belgio, Croazia, Cechia, Danimarca, Finlandia, Germania, Inghilterra, Islanda, Israele, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica d'Irlanda, Serbia, Slovacchia, Spagna, Turchia e Ungheria.Beleris; Panagakos, Galiatsos, Koupenos (dal 33'st Delianidis), Bataoulas; Kalaitsidis (dal 1'st Liatsikouras), Polykratis, Kolimatsis (dal 20'st Santis); Chatsidis, Maroutsis (dal 1'st Pnevmonidis), Mythou (dall'11'st Bregou). A disp.: Georgakopoulos (P), Alafakis, Karkatsalis. All.: Evangelos Moras.

Martinelli; Magni, Leoni, Natali (dal 45'+1st Plaia), Pagnucco; Mannini ©, Sala (dal 34'st Fortini), Riccio; Fini, Camarda (dal 45'+1st Liberali), Ekhator (dal 16'st De Pieri). A disp.: Marin (P), Cocchi, Romano, Sia, Mendicino. All.: Alberto Bollini.Marcatori: 42'st rig. Camarda (I).Arbitro: Henrik Nalbandyan (ARM). Assistenti: Mesrop Ghazaryan (ARM) e Alexander Borucki (AUT). Quarto ufficiale: Alan Kijas (AUT).Note: ammoniti Koupenos (G), Sala (I), Kolimatsis (G) e Santis (G), Camarda (I). Recupero 1'pt, 7'st.UEFA Under-19 Championship | Fase di qualificazione

Gruppo 8: Bosnia ed Erzegovina, Grecia*, ITALIA e Montenegro*paese ospitanteITALIA-Montenegro 3-0Bosnia ed Erzegovina-Grecia 2-5ITALIA-Bosnia ed Erzegovina 3-0Grecia-Montenegro 0-3Grecia-ITALIA 0-1Montenegro-Bosnia ed Erzegovina 3-2le prime due classificate di ciascuno dei 13 gironi, insieme alla migliore terza, raggiungeranno il Portogallo alla fase élite, che si disputerà in primavera. Le sette vincitrici dei gironi della fase élite si uniranno alla Romania, paese ospitante, per la fase finale dell'Europeo, in programma dal 13 al 26 giugno 2025.