Milan, com’è andata la prima da titolare di Camarda

. La sua prima è andata in scena acontro i rossoblù nella gara valida per iled è durata 66 minuti. Il giovane campioncino rossonero,è stato schierato dache non aveva a disposizionee che non poteva contare al 100% su. È stato proprio l’inglese, acciaccato, a prendere il posto di Camarda e trovare poi la rete del 3-2 con un comodo tap-in.Ma come si è destreggiato Camarda alla prima da titolare? L’attaccante del Milan, complice la normale emozione del caso,Nelle prime fasi della gara si è fatto vedere soprattutto in fase die di, facendo a tutti gli effetti le veci di Morata, come richiestogli da Fonseca, visto che lo spagnolo dà spesso e volentieri una manoCamarda ha palleggiato con la squadra, ha fatto da sponda ed è stato il riferimento principale della squadra, pur non avendo grosse occasioni per andare al tiro.

Nel secondo tempo, come tutta la squadra, è parso più. È stato coinvolto in un paio di contropiedi e su qualche cross è stato anticipato di poco dai diretti avversari. Prima di uscire le sue due migliori giocate. Primache però non l’ha gestita al meglio e ha calciato fuori. Poiche è stato bloccato da Sherri ma che ha dimostrato le sue qualità in fase di realizzazione.