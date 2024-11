Italia Under 19: Ekhator in gol nel 3-0 al Montenegro, due pali di Camarda

grazie ai gol di Mattia(centrocampista della Roma), JeffersonOsayuki (attaccante del Genoa) e Lorenzo(centrocampista dell'Atalanta). L'attaccante del Milan, Francesco(classe 2008) colpisce due pali.Ecco l'analisi di: "Abbiamo iniziato benissimo perché siamo riusciti a vincere contro un avversario dal grande temperamento, dotato di ottime caratteristiche offensive. Il risultato non deve trarre in inganno, perché non è stata una partita semplice. Siamo stati bravi a sbloccarla, creando tantissime occasioni da gol, oltre a colpire due pali con Camarda. Non era semplice affrontare la prima partita del girone, considerando il poco tempo che abbiamo avuto a disposizione (gli Azzurrini si sono radunati domenica sera a Fiumicino, ndr), ma siamo stati bravi a superare le insidie come gruppo. Prepareremo la prossima partita con attenzione come siamo abituati a fare. È un avversario da non sottovalutare, quindi godiamoci questa vittoria, applaudendo ed elogiando i ragazzi e lo staff, prima di resettare e ricominciare da zero, a partire da domani".

sempre allo Stadio Municipale di Archanes(calcio d'inizio alle ore 12) contro i pari età dellanell'altra partita del gruppo 8.Le prime due classificate di ciascuno dei 13 gironi, insieme alla migliore terza, raggiungeranno il Portogallo alla fase élite, che si disputerà in primavera. Le sette vincitrici dei gironi della fase élite si uniranno alla Romania, paese ospitante, per la fase finale dell'Europeo, in programma dal 13 al 26 giugno 2025.

Italia (4-3-3): Martinelli; Magni (dal 31' st Fini), Leoni, Natali, Pagnucco (dal 45'+2 st Cocchi); Mannini © (dal 45'+3 st Sia), Sala (dal 22' st Romano), Riccio; Fortini, Ekhator (dal 31' st Mendicino), Camarda. A disp.: Marin (P), Plaia, Liberali. All.: Alberto Bollini.Montenegro (4-3-3): Milović; Vračar ©, Tomašević, Karadžić, Kumburović; Bulatović (dal 32' st Zlatičanin), Vukanić, Zekovic; Camaj (dal 32' st Šekularac), Tadić (dal 26' st Perović), Kostić (dal 17' st Ćetković). A disp.: Božinović (P), Maraš, Martinović, Vlahović, Mijović. All.: Goran Perišić.

Marcatori: 23' pt Mannini, 45' pt Ekhator, 16' st Riccio.Arbitro: Henrik Nalbandyan (ARM). Assistenti: Mesrop Ghazaryan (ARM) e Michail Papadakis (GRE). Quarto ufficiale: Petros Tsagkarakis (GRE).Ammoniti Bulatović (M), Sala (I), Leoni (I), Zekovic (M), Fortini (I), Mendicino (I).Recupero 2' pt, 3' st.