La redazione, al piano ammezzato di via Razza. I giornalisti, molti giovani, tutti entusiasti. E la richiesta, quasi un appello, di, fondatore, editore e (soprattutto) amante di Calciomercato.com: “, un quotidiano più reattivo e ribelle di un quotidiano, una rivista più preziosa e ricca di qualità di una rivista”. Ce l’abbiamo messa tutta, tutti assieme. Non so se ci siamo riusciti, ognuno è libero di pensarla come crede, ma i numeri,Sono passati più di sei anni da quando sono diventato direttore di Calciomercato.com e, ora che questa avventura finisce,. Mi mancheranno, sì, tutti i ragazzi. I ragazzi della redazione, l’anima e il cuore pulsante del sito: a loro ho detto che,. E mi mancheranno i ragazzi che hanno condiviso questo percorso lavorando in ogni angolo d’Italia: inviati, corrispondenti, collaboratori. Mi mancheranno anche quelli che, meraviglioso compagno di viaggio, chiama ancora ragazzi, ma che ragazzi non sono più da qualche decennio: è grazie al loro contributo di grandi giornalisti se, originali e ascoltate. Mi mancheranno Carlo Pallavicino e l’amministratoreai quali va la mia sincera gratitudine per avermi scelto e sostenuto e per avermi sempre lasciato libero di esprimere ciò che pensavo, un privilegio di pochi. Mi mancheranno tutti coloro che gravitano e hanno gravitato attorno a questo mondo, collaboratori di ogni tipo.: a loro dico solo che sono stati i nostri veri e privilegiati interlocutori; anche quando le nostre posizioni non li hanno convinti, sappiano che le abbiamo espresse in assoluta e totale convinzione, senza sottostare a condizionamenti di alcun tipo.Dicevo che non riesco a provare tristezza, al massimo un po’ di malinconia, perché adesso a dominare non sono questi sentimenti ma la. La gioia per i momenti che abbiamo vissuto assieme, per ciò che abbiamo costruito, per la correttezza di rapporti e - credo -Poi ci sono i risultati, i numeri, che non amo citare ma ai quali stavolta è quasi doveroso guardare., mettendoci alle spalle testate storiche, arrivando a avere il doppio dei loro utenti e delle loro views. Ora abbiamo più giornalisti, più collaboratori e anche una redazione più grande e bella. Ha funzionato tutto bene, sì, al punto da attirare l’attenzione di Footballco, il fondo statunitense che ha rilevato Calciomercato.com la scorsa estate con l’obiettivo ai accompagnarlo in un’ulteriore crescita. Una crescita che - ne sono sicuro - sarà gestita nel modo migliore da, il quale adesso prende il mio posto. Gianni Visnadi è un amico ma soprattutto (ed è quello che conta di più per lettori, editore e redazione). A lui va il mio affettuoso augurio di buon lavoro. Sono sicuro che, sotto la sua guida e con la consueta e straordinaria collaborazione dei giornalisti e dei dirigenti di CM, il sito sarà sempre più bello e i lettori continueranno a aumentare.