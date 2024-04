Perché Felipe Anderson non va alla Juventus: i motivi e tutti i retroscena sul Palmeiras

. L’ala offensiva della Lazio aveva comunicato, nel corso della serata di ieri, l’addio al club capitolino, con il quale non aveva trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto in scadenza. Tutto sembrava essere propedeutico a un suo passaggio alla Juventus.La dirigenza della Continassa era al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli e arrivare alla fatidica firma del contratto. Per il brasiliano era pronto un contratto pluriennale (fino al 2027), con un ingaggio che si sarebbe aggirato intorno ai 3/4 milioni di euro a stagione a Torino.

Dopo l'annuncio di Felipe Anderson è arrivato, quasi immediato, quello del Palmeiras, che ha di fatto tagliato ogni discorso sui bianconeri., dato che in Brasile guadagnerà meno di quanto avevano offerto sia la Juventus che la Lazio: