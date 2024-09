Cambiaso: per la Juventus ho dato tutto, Kvaratskhelia e Leao i più forti mai affrontati

AFP or licensors

Andrea, giocatore della, ha risposto alle domande poste dai giovani tifosi, grazie all'iniziativa Young Reporter. Questo progetto, riservato ai Junior Black&White Member, offre l'opportunità di diventare giornalisti per un giorno, intervistando i campioni della squadra.– Essere appassionati per quello che si fa, qualsiasi cosa sia. Bisogna dare il tutto, io ho dato tutto me stesso per essere qua, poi sono stato anche fortunato.– Fin da piccolo, a due anni tiravo calci al pallone e a 5 anni e mezzo ho iniziato.

– Diciamo Messi, poi Dybala è stato uno dei più forti che ho visto.– Non ci ho capito più niente, era come un sogno. Era l’ultimo minuto, abbiamo vinto, era bellissimo. Indossare questa maglia è la cosa più bella del mondo, la auguro a tutti voi.– Bellissimo, ma la cosa più bella è che la passione che avevo ad Albissola ce l’ho ancora adesso. Mi basta un prato verde, il bello mio è questo.– Più a mio agio? Forse terzino, ma l’importante è giocare bene.

– Sul ruolo da piccolo giocavo da trequartista/centrocampista, poi mi hanno spostato. Sulla preparazione, ci alleniamo molto, oggi ci hanno fatto allenare parecchio, però abbiamo uno staff in grado di prepararci, ci pensano loro.– Ad oggi forse Leao e Kvara del Napoli.– Bellissimo, poi la canzoncina della Champions è stata bellissima è la coppa più bella che ci sia.– Una grande responsabilità è la cosa più bella. Spero di poterlo fare per tanti anni.

– Il più grande è stato l’anno di Albissola e poi Savona. Avevo finito di studiare e non sapevo se diventare un calciatore professionista o no e anche la famiglia non era convinta del percorso ma alla fine ci sono riuscito. Quello il momento più difficile.– Il momento più brutto è l’arrivo in pullman allo stadio perché hai tutta la tensione, io non vedo l’ora di scendere in campo. Cerco di ridere e parlare per stemperarla.– Dal punto di vista fisico e da quello mentale, giocare con questa maglia è una responsabilità che ti devi assumere e questo è bello, adesso sono sempre più concentrato.