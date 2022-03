Sorrisone a 32 denti perprimo storico tecnico italiano a lavorare in Australia. E qualche giorno fa è arrivato anche il primo trofeo della sua carriera, la FFA Cup grazie alla quale si sono anche classificati alla Champions asiatica.- Io penso che sia un allenatore del quale sentiremo parlare presto, e secondo me potrebbe far bene anche da noi in squadre come Sampdoria o Verona".Cammarata è volato dall'altra parte del mondo per lavorare e fare esperienza, ma occhio al fuso orario. Due conti et voilà: "Sentiamoci in mattinata, così qui è pomeriggio"."E' stata una grande emozione, perché al primo anno abbiamo vinto subito questo trofeo inaspettato che ci permette anche di qualificarci alla Champions League asiatica. Dopo due anni un po' così è una bella soddisfazione. Questo club è come se fosse la Juve o il Milan australiano, è super organizzato in tutto"."Pensavo fosse un po' indietro rispetto agli altri Paesi, ma ho scoperto un calcio fisico di buon livello e diversi giocatori interessanti"."Folami per esempio: un esterno d'attacco classe '98 come anche Brimer, centrocampista avanzato. In squadra abbiamo anche ragazzi che hanno giocato da noi come Ikonomidis (ex Lazio, ndr), Brillante (ex Fiorentina, ndr) e l'italiano Margiotta"."Cerco di fare un calcio propositivo e mi piace l'aggressività nella riconquista del pallone. Quando si può provo a fare gioco e pressing alto"."E' una città fantastica dove si vive benissimo. C'è tutto e la gente è molto cordiale, l'unico problema è che qui il tempo cambia sempre in continuazione. Nella stessa giornata fa caldo, freddo, piove... Si dice che qui ci siano quattro stagioni in un giorno solo, ed effettivamente spesso è così"."Ho provato la cucina locale, ma sinceramente preferisco quella italiana. Un bel piatto di pasta vince su tutto. Qui tra l'altro è pieno di italiani, c'è un quartiere dedicato solo a noi"."Con Alino ci sentiamo e ci vediamo qui a Melbourne. Lui sta qui da tanti anni e nonostante l'età è ancora in forma; quando ci siamo affrontati abbiamo vinto noi, ma loro sono primi in classifica"."Sono andato via dall'Italia per scelta, mi piaceva conoscere altri posti per migliorare l'inglese. In Italia avevo proposte solo da settori giovanili e io cercavo una prima squadra. In Albania abbiamo salvato la Dinamo Tirana dalla retrocessione in C, l'anno dopo ho fatto la mia esperienza nella prima divisione con l'Apolonia Fier"."Sì, anche se lì la situazione è sempre un po' strana. Per trovare una squadra devi essere amico di qualcuno, ma io non ho neanche il procuratore. Mi piacerebbe tornare ad allenare in Italia, ma per farlo devo avere la fiducia di qualcuno"."Su quella del Verona, è la squadra alla quale sono più legato"."La Juve è stata la mia adolescenza. Ho passato sette anni lì, eravamo una squadra davvero forte: si parlava di me e Del Piero perché facevamo gol, ma c'erano anche Binotto, Dal Canto, Milanetto e Del Nero. Di quel periodo ricordo soprattutto la spensieratezza che avevamo nel giocare"."Sono contento della carriera che ho fatto, ma un po' questo rimpianto c'è. Anche perché quando avevamo finito in Primavera, io sarei dovuto rimanere a Torino e Del Piero andare al Parma, poi hanno deciso di tenere Alex. Dovevo tornare dopo il primo anno a Verona, ma mi hanno iniziato a mandare in giro in prestito e non sono più rientrato"."E' stata una grande annata, con Prandelli in panchina. Verona è stata una piazza importantissima per la mia carriera. Tra quelle reti prendo quella fatta a San Siro col Milan: era un periodo nel quale facevo fatica a segnare e in quella partita mi sono sbloccato"."E' la legge dell'ex del calcio. Tra l'altro mia moglie è di Roma, e quando ci andiamo ancora oggi c'è qualche tifoso biancoceleste che mi ferma e mi ricorda quella partita"."Bellissimi, per lui era il primo anno in Serie B. Oltre a essere un professionista è una gran persona e maniaco del lavoro. Ancora oggi sono rimasto in contatto con lui"."Sì, soprattutto sulla fase difensiva"."La prima amichevole di agosto. Io ero in panchina vicino a lui, e sono rimasto sorpreso dal numero di sigarette che si è fumato. Erano tantissime".