dato che gli ultimi due posti rimasti sono stati presi da, dopo le sfide giocate in Qatar. Gli australiani hanno battuto ai rigori il Perù, mentre la Costa Rica ha strappato un 1-0 contro la Nuova Zelanda grazie ad un gol nei primi minuti.La Nazionale australiana deve ringraziare il proprio numero 12,Dopo una gara combattutissima, si va ai ai tiri dal dischetto e il c.t. Arnold decide di sostituire il proprio portiere Mat Ryan, capitano e titolare indiscusso dei Socceroos.mandando così gli australiani direttamente al prossimo mondiale, il quinto consecutivo e il sesto della loro storia, dove li aspetteranno. Il portiere che ora gioca al Sydney, alla sua 3ª presenza in Nazionale, diventa l’eroe di una nazione intera,, movimenti che hanno ricordato ciò che fecenella finale di Champions League del 2005. Definirlo specialista però non è del tutto esatto: sono solo 4 i rigori parati in carriera dal Redmayne in 31 occasioni. Ma sicuramente quello parato rimane il più importante della sua carriera.che ha battuto per 1-0 la Nuova Zelanda. La partita si è messa subito in discesa per la squadra di Keylor, grazie alla rete nei minuti iniziali dell’ex Arsenal e Frosinone, gol che poi risulterà decisivo. Gli avversari riescono poi a mettere in difficoltà la squadra del c.t. Luis Suarez, tanto che al 40º raggiunge il pari con il gol di Chris Wood, ma la rete viene annullata per un fallo in attacco.(che gli italiani ricorderanno bene per il Mondiale 2014). A mezz’ora dalla fine la squadra dell’Oceania rimane anche con un uomo in meno, dato che, entrato da 10 minuti, si fa espellere dopo un brutto fallo. I Los Ticos amministrano il vantaggio negli ultimi minuti e vincono così la partita, catapultandosi al sesto Mondiale della loro storia e il terzo consecutivo dopo Brasile 2014 e Russia 2018. Ora ad aspettarli in Qatar ci saranno le squadre del gruppo E, ossia Spagna, Germania e Giappone.