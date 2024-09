Campioni del mondo protagonisti in Serie B: i bookie vedono la promozione del Sassuolo di Grosso, in quota avanza il Pisa di Inzaghi

AFP via Getty Images

Dopo un’estate non facile, con una fase di assestamento dovuta anche all’incertezza del calciomercato, continua la marcia deldi Fabio, capace di centrare a Cosenza la seconda vittoria consecutiva. I neroverdi sono i favoriti per il primo posto finale, a 4, seguiti dalla Cremonese a 4,50. Sale invece la quota di un Palermo, ancora troppo altalenante, offerto a 6, con il Pisa di Inzaghi, attualmente primo della classe, dato a 7,50.Le quote sul vincente si ripercuotono anche sulle possibili promozioni: anche qui – per gli esperti Goldbet – comanda il Sassuolo, fissato a 1,90, seguito sempre dalla Cremonese a 2. Per il terzo posto sfida alla pari tra Pisa e Palermo, entrambe proposti a 2,25, mentre dopo la prima vittoria stagionale avanza la Sampdoria, a 5, preceduta però dall’altra ligure, lo Spezia ora secondo e visto di nuovo in Serie A a 3,75 volte la posta.