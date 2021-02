C’è un frastuono assordante attorno alla situazione economica dell’Inter, ma dalla Cina rispondono con omertoso silenzio.riconosciuto nel mondo.Le cose non stanno proprio così: c’è un’offerta ufficiale del fondo inglese, che Zhang potrebbe dover prendere seriamente in considerazione, anche se al ribassoe a quel punto la famiglia Zhang non sarebbe più così libera di scegliere come e a chi vendere., con tasso annuo del 4.80% Ieri sera vi abbiamo raccontato in esclusiva la spiacevole notizia in arrivo dalla Cina: PPTV, l’emittente di proprietà di Zhang, non ha potuto trasmettere la partita tra Inter e Fiorentina e oggi sta accadendo altrettanto con le altre sfide in programma., com’era già accaduto qualche tempo fa con i diritti della Premier. Mentre in Italia qualcosa di simile giunge anche dalle lamentele di qualche fornitore.