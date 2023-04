Incredibile quello che è successo a Rotterdam. Al 61' il De Klassieker fra Feyenoord e Ajax, valido per la semifinale di Coppa olandese, è stato interrotto sul risultato di 1-2. Il motivo? Un oggetto contundente, probabilmente un accendino, lanciato dagli spalti che ha ferito Davy Klaassen. Come riporta il media olandese Nos, questo tifoso è stato già arrestato.



Il centrocampista è stato colpito in pieno e ha dovuto abbandonare il campo sanguinante al capo. L'arbitro Allard Lindhout ha quindi sospeso l'incontro, viste anche le risse esplose in campo tra i giocatori, compresi i due capitani Dusan Tadic e Orkun Kokçu. Inoltre i tifosi di casa avevano acceso decine di fumogeni rendendo l'aria irrespirabile e facendo sollevare una coltre di nube tossica. In un secondo momento, si è deciso di far ripartire il match e Klaassen è stato sostituito.