La notizia è ufficiale e viene direttamente dal Viminale: niente trasferta all'Olimpico di Roma per i tifosi del Feyenoord in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, il 20 aprile.



PRECEDENTI - Il Ministero dell'Interno, viste le inquietudini generate dall'incrocio europeo che vede gli ultras olandesi gemellati con quelli del Napoli e il precedente del 2015 che ha portato ad atti di vandalismo sulla Barcaccia in piazza di Spagna, ha preso la decisione di interdire il viaggio ai supporters ospiti.



E l'ANDATA? - Nessuna decisione invece dall'Olanda sull'andata in programma il 13 aprile, ma secondo La Gazzetta dello Sport è probabile che il numero di biglietti venga ulteriormente ridotto dopo il primo taglio da 2500 a 1500, fino a meno di 1000 unità.