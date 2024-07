AFP via Getty Images

Caos diritti tv in Ligue 1: il fondo CVC pronto ad aiutare i club a rischio fallimento

Redazione CM

52 minuti fa



Nel caos dei diritti tv della Ligue 1, il fondo CVC arriva in soccorso. Come spiegato da Bloomberg, CVC Capital Partners starebbe lavorando per organizzare un prestito per aiutare le squadre francesi a soddisfare i loro obblighi finanziari nel caso in cui non andasse a buon fine l’accordo per la trasmissione delle partite.



LA DIFFICOLTA' - I proprietari dei club della Ligue 1 voteranno oggi se firmare o meno un accordo di trasmissione con DAZN, che ha presentato un’offerta quinquennale del valore di circa 2 miliardi di euro per i diritti di trasmissione della maggior parte delle partite della Ligue 1, un’offerta inferiore a una proposta precedente fatta sei mesi fa. In alternativa, i club francesi stanno valutando la creazione di un nuovo canale in abbonamento che ritengono potrebbe crescere e diventare un’opzione più redditizia. Le squadre più esposte in caso di fallimento della ricerca di un acquirente per i diritti tv sono Lens, Nantes, Reims, Le Havre, Montpellier, Angers, Auxerre e Brest.