Allegri: comportamento minaccioso nei confronti del direttore di Tuttosport, 10.000 euro di ammenda

. A titolo di responsabilità oggettiva, è stata sanzionata anche la società bianconera con un’ammenda di 2.000 euro.A carico di Allegri era stato aperto un procedimento “per avere tenuto - al termine della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta dello scorso 16 maggio -nei confronti del direttore di Tuttosport Guido Vaciago in un corridoio adiacente alla sala stampa”.

− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1125 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano ALLEGRI, e della società JUVENTUS F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:MASSIMILIANO ALLEGRI, allenatore, all’epoca dei fatti, per la Juventus F.C. S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,anche in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, al termine della gara finale di Coppa Italia Atalanta – Juventus del 16

maggio 2024, in un corridoio adiacente alla sala stampa, tenuto un comportamento oltraggioso, aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di Tuttosport, dott. Guido Vaciago;JUVENTUS F.C. S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca deifatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Massimiliano ALLEGRI;− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano ALLEGRI e dal Sig. Gianluca FERRERO, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società JUVENTUS F.C. S.p.A.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per il Sig. Massimiliano ALLEGRI, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda perla società JUVENTUS F.C. S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.