Lazio, Provedel: "Dobbiamo conquistare i nostri tifosi. In Europa è doveroso andare il più avanti possibile"

Secondo giorno di lavoro adper la. Il ritiro estivo dei biancocelesti è iniziato subito con il piede sull'acceleratore. Il nuovo allenatoreha già iniziato a martellare la squadra con i suoi principi di gioco, imperniati sul 4-2-3-1 e i giocatori stanno percependo il rinnovato entusiasmo che il mister intende trasmettere. Lo testimoniano le parole di, dopo l'allenamento di questa mattina, ai microfoni di Lazio Style Channel:"Si sta creando un gruppo nuovo, uno staff nuovo arrivato con tanto entusiasmo. Dobbiamo pensare solo a lavorare, trovare condizione, recepire i messaggi del mister. Voglio solo pensare a fare del mio meglio, per la squadra. Purtroppo ho avuto un infortunio la stagione scorsa che mi ha tenuto fuori un po’, ma adesso sto bene, sono carico per riprendermi".

"La concorenza non mi mette in difficoltà. Noi siamo dei professionisti e siamo qui per fare del nostro meglio, pensando di crescere, in ogni situazione e dare un contributo alla squadra.; anche io posso migliorare guardandolo. Si lavora bene con lui, perché ha un ottimo spirito.- "Devo migliorare per capire bene le richieste del mister per essere più congeniale possibile alla squadra. Dovrò migliorare in tutti i fondamentali per essere sempre pi preciso per la squadra.e. Ci conosciamo e iniziamo a capire le peculiarità di ognuno di noi, perché abbiamo già lavorato per qualche anno a quattro. Ora le richieste magari saranno differenti e l’interpretazione del modulo può variare;, ma il processo credo che possa essere facilitato in virtù del fatto che ci conosciamo da anni".

"Dopo un’annata di un secondo posto si era creato un certo entusiasmo. L’ultima è stata una stagione più difficile, c’è stato qualche addio di ragazzi che hanno dato tantissimo per la Lazio. Un po’ meno entusiasmo da parte della nostra gente è comprensibile. Il nostro tifoso va conquistato, dobbiamo farlo col nostro spirito, determinazione, ciò che proveremo a portare dentro al campo. È doveroso avere questo tipo di pensiero, rappresentiamo una piazza importante.in campionato dobbiamo cercare di arrivare più in alto, magari sognando qualcosa di importante. E anche l’Europa League:".