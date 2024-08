Caos in Turchia, aggredito il presidente del Fenerbahce: bottiglia in pieno volto e poliziotti a bordo campo VIDEO

VI-Images via Getty Images

Il campionato turco di calcio è stato nuovamente teatro di violenza, con un nuovo episodio in occasione di un match di. Protagonista il, suo malgrado non per vicende che hanno a che fare con il gioco in campo. Durante la partita tra il Goztepe e la formazione di Istanbul,L’incidente si è verificato al 60° minuto, quando Ali Koc, che ha recentemente sceltocome nuovo allenatore della squadra, è sceso a bordo campo per cercare di risolvere alcuni problemi relativi all’ingresso dei tifosi.

Ali Koç'u iten Göztepe yetkilisiymiş.. Kafana göre stad basar, sahaya inersen bir babayiğit de çıkar böyle haddini bildirir.pic.twitter.com/pcn1Mi6XY1 — pep (@sinyorpep_) August 17, 2024

La situazione è degenerata rapidamente: mentre attraversava il campo, Koc è stato colpito in pieno volto da una bottiglia d’acqua lanciata dagli spalti. Ma non è finita qui. Durante il suo tragitto,. L’aggressore è stato prontamente arrestato, ma l’episodio ha aggiunto ulteriore tensione a una partita già carica di emozioni.

L’aggressione a Koc, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi, è avvenuta in un contesto di grande frustrazione per i tifosi del Fenerbahce, che martedì scorso avevano assistito all’eliminazione della loro squadra dalla Champions League per mano del Lille. Il pareggio per 2-2 ottenuto contro il Goztepe ha ulteriormente acceso gli animi e la rabbia dei tifosi si è riversata sul presidente del club.Nonostante la gravità dell’accaduto, l’arbitro ha deciso di far proseguire la partita, mentre le forze dell’ordine si sono posizionate a bordo campo per garantire la sicurezza. Le immagini dell’aggressione hanno fatto il giro del mondo, suscitando condanne unanimi e sollevando interrogativi sulla gestione della sicurezza negli stadi turchi.

Ora toccherà alla Federcalcio turca decidere le sanzioni disciplinari per il Goztepe dopo l’episodio e quali misure verranno adottate per prevenire ulteriori incidenti.