Olimpiadi Parigi 2024, la pallavolo femminile in finale per l'oro! Anche la Turchia cade 3-0

Un'altra prestazione strepitosa delle ragazze di Velasco, che battono le avversarie 25-22 25-19 25-22 dopo un inizio complicato. E' la prima finale della storia per l'Italia femminile alle Olimpiadi.sugli scudi nel primo set portato sul 20-16 dal 14-16,in cattedra nel secondo,giganti nel terzo in cui ritorna un po' di sofferenza: è una semifinale olimpica, sarebbe strano il contrario.

"Per ora siamo felicissime", ha detto Ekaterina Antropova alla Rai. "Secondo me possiamo superare tutti, siamo lì, facciamo la nostra pallavolo. Sono felice che da casa si veda come siamo unite nelle difficoltà. Daremo tutto quel che abbiamo, direi che è ora".Domenica continueremo a sognare insieme. Il nostro coach ci ha insegnato che non c'è nulla da strappare, è una finale olimpica ma va giocata come se fosse una giornata di campionato", le parole di Miriam Sylla.

Infine, il tecnico: "Vincere ancora una volta 3-0, stando sotto e rimontando, è tanta roba... Adesso abbiamo un sogno, si va in finale e si gioca per vincere, poi ci sono gli avversari e bisogna vedere cosa ci si para davanti. Dobbiamo essere freddi, focalizzati, lucidi. Oggi abbiamo fatto più errori del solito eppure abbiamo vinto 3-0, domenica non basterà. Vedremo, ci dobbiamo divertire,