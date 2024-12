Caos PSG: vertice d'urgenza fra Luis Enrique e la squadra per placare la contestazione interna

che sta divampando al suo interno.sta vivendo il momento di maggior tensione in casacon una larga fetta della rosa che lo ha scaricato dopo l'uscita del documentario a lui dedicato e in cui venivano screditati alcuni dei suoi calciatori, e con risultati, soprattutto in Champions League, che non soddisfano né la proprietà, né i tifosi.Per questo motivo, come riportato da Sport in Spagna, l'allenatore asturiano ha oggi convocato l'intera squadra a rapporto per un confronto diretto e chiarificatore. Un summit interno in cui ha preso parola per compattare il gruppo e far rientrare i casi più scottanti.

Fra i più delusi, oltre a Milane Gigioci sono anche OusmanePresnelRandali tre che sono usciti peggio dai dialoghi con l'allenatore pubblicati all'interno del documentario Movistar+ intitolatoProprio loro tre hanno offerto oggi a Luis Enrique una sponda per provare a non fare esplodere la bomba, ma tutto ora passerà dai risultati in campo. Un altro flop dopo quelli contro Bayern e Nantes metterebbe tutto di nuovo in discussione.